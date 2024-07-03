مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 ومواعيد عرض الحلقة

هناك الكثير من الأشخاص المحبين لمسلسل إلى لنؤسسس عثمان، وبالتالي يريدون معرفة موعد الحلقة 165 من هذا المسلسل، حيث انه من المسلسلات التركية المتميزة والشيقة، كما أنه من المسلسلات الي قدت حظيت بنسبة مشاهدة عالية جدا من قبل الجمهور، وذلك لأنه يحمل أحداث وتاريخ الدولة العثمانية، وسوق نقدم لكم في هذا المقال موعد الحلقة 165 من هذا المسلسل لكي تقوموا بمشاهدتها إلى جانب القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

موعد الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

لا زال معا البحث مستمر من قبل الكثير من الأشخاص حول معرفة موعد الحلقة 165 من المسلسل التركي قيامة عثمان الجزر السادس، من المنتظر أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165، بر،حيث تعتبر الحلقة 165 هي أول حلقة في الموسم السادس من هذا المسلسل ولذلك ينتظرها الأشخاص بكل شوق ولهفة، وبالتالي سوف يتم عرض الحلقة 165 من هذا المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع ابتداءا من شهر سبتمبر القادم.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165

يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والمترجم إلى اللغة العربية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، على بعض القنوات ومنها التالي:

قناة الفجر الجزائرية.

قناة ATV التركية.

قناة اليرموك.

موقع قصة عشق.

كما يشار أيضا أنه قد أوضحت بعض المصادر، بأنه لن يقوم أي ممثلين أو أشخاص جدد بالمشاركة في هذا الموسم الجديد، ومن ثم سوف يتم الاكتفاء بالشخصيات الأساسية المشاركة في المواسم السابقة لهذا المسلسل.