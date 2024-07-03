“fany.emis”نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم على أن حوالي ما يقرب من 811 طالب وطالبة أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي في 2600 لجنة على مستوى المحافظات .

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأشادت وزارة التربية والتعليم الفني بالمجهود الكبير الذي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الجاري، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن نسب نجاح الدبلومات الفنية هذا العام تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوية على المجهودات التي تبذلها الوزارة في تطوير التعليم والمنظومة التعليمية بشكل عام، وأضاف وزير التعليم إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية خلال الساعات الأولى المقبلة، وتقدم سيادته بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح في المراحل المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وأكدت الوزارة أنه تم الإنتهاء من الامتحانات دون حدوث أي مشاكل أو شكاوى سواء من الطلاب أو المراقبين، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتمكن الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة وإتباع الخطوات الآتية: