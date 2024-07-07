“الحق الفرصة” .. عروض كارفور مصر لشهر يوليو الحالي 2024 على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بأقوى الخصومات

كارفور مصر منذ انطلاقه في السوق المصري، وهو قد قدم منظومة تسوق متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ومن الجدير بالذكر ان تلك الشركة تعتبر جزءًا من مجموعة ماجد الفطيم، والتي قد استطاعت أن تبني جسور ثقة مع العملاء من خلال تقديم عروض لا تقاوم وهذا بأسعار خيالية وتنافسية، تساهم في توفير مبالغ كبيرة، ويرغب الأشخاص الآن في التعرف على كل ما يخص تلك العروض المتوفرة للشهر الحالي من يوليو 2024، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

عروض كارفور مصر

في حيز الغلاء تأتي عروض كارفور بأقوى الخصومات والتخفيضات، ومن الجدير بالذكر أنه حيث تمكن المواطنين من توفير أكثر من نصف تكاليف مشترياتهم على مدار العام، ومن الجدير بالذكر أن تلك العروض ليست فقط وسيلة للتوفير ولكنها تجعل عملية التسوق أكثر متعة وإثارة، كما أنها تتميز بتنوعها وقدرتها على تلبية رغبات كافة الفئات، بدءًا من الأجهزة الكهربائية وحتى المواد الغذائية والملابس، ومن ضمن عروض كارفور مصر للشهر الحالي من يوليو 2024 جميع ما يلي:

تلفزيون ال اي دي فريش بما يقرب من حوالي 1199 بدلا من حوالي 1699 جنيه مصري.

كذلك ميكرويف تورنيدو 19 واط بما يقرب من حوالي 5399 بدلا من 5919 جنيه مصري.

كذلك عرض على قلاية هوائية ميديا بما يقرب من حوالي 3999 بدلا من حوالي 4499 جنيه مصري.

مروحه عموديه مينتا بما يقرب من حوالي 1999 بدلا من حوالي 2299 جنيه مصري.

عروض كارفور

هايبر كارفور يقوم بتقديم الكثير من العروض المميزة بخصومات كبيرة للغاية تصل حتى 50%، وتجدر الإشارة بأنه يريد المواطنين الحصول على تلك العروض ويترقبونها بفارغ الصبر ليستمتعوا بها ويقوموا بالاستفادة من الخصومات التي يوفرها الهايبر.