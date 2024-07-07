“هيقطعوه على الناس تاني” .. جدول تخفيف الأحمال في مصر 2024 على حسب إعلان الحكومة المصرية

يتم البحث من جانب العديد من المواطنين بمصر عن جدول تخفيف الأحمال في مصر 2024، فتجدر الإشارة بأنه نظرًا لتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بجانب محدودية الموارد، اضطرت مصر إلى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الكهربائية كإجراء لضمان استمرارية توفير الكهرباء لجميع المناطق، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى توزيع فترات الانقطاع بطريقة تحد من التأثير السلبي على الحياة اليومية للأفراد والأعمال، وقد تم الإعلان عن وصول فترات قطع الكهرباء إلى حوالي 3 ساعات يوميًا في بعض المناطق، وفيما يلي سنوضح التفاصيل.

جدول تخفيف الأحمال في مصر

لقد تم التنويه من جانب وزارة الكهرباء حول جدول تخفيف الأحمال في مصر، وهو يكون كما يلي:

مجموعة (1) يتم قطع الكهرباء من الساعة 4 إلى الساعة 6 دونًا عن الساعة 11 إلى الساعة 1 ظهرا.

مجموعة (2) يتم قطع الكهرباء من الساعة 4 حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرا.

مجموعة (3) يتم قطع الكهرباء من الساعة من الساعة 5 إلى الساعة 7 دونًا عن الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا.

تخفيف أحمال الكهرباء 2024

في الحقيقة أنه تشير التوقعات إلى أن جدول تخفيف الأحمال قد يستمر لفترة محددة حتى يتم تطوير وتحسين الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتجدر الإشارة بأنه تعمل الحكومة على زيادة استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، هذا بجانب أن أسباب تنفيذ جدول تخفيف الأحمال تعود بشكل رئيسي إلى النقص في إنتاج الطاقة مقابل حجم الاستهلاك المتزايد، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على البنية التحتية للشبكة الكهربائية وهذا من التعرض للضرر الناتج عن الأحمال الزائدة.