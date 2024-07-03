فاتح القدس Season 2.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني العرض الجديد على ديلي موشن dailymotion 

المسلسل التاريخي التركي فاتح القدس صلاح الدين الايوبي حقق على مدار ثمانية وعشرون حلقة نسب مشاهدة عالية جعلت شركة الانتاج تقرر استكماله وتجهز لتصوير موسم جديد منه في أقرب وقت، المسلسل يسرد قصة حياة القائد المسلم صلاح الدين الايوبي الذي ذاع صيته بأنه الوحيد الذي استطاع أن يكون شوكة في ظهر الصليبيين ويتمكن من هزيمتهم في العديد من المعارك التي خاضها بكل قوة ليطردهم من مدينة القدس هذه المدينة التي تحتل مكانة هامة عند المسلمين، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال موعد بداية الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يقوم ببطولته النجم اوغور غونيش بدأ عرضه في شهر نوفمبر من العام الماضي جذب المشاهدين بأحداثه القوية والمثيرة وانتاجه الضخم الذي جعل المسلسل مشابه للواقع في هذه الفترة، ويتم عرض العديد من المعارك التي يخوضها صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين وكيف سيتفوق على اعدائه بسيفه الذي شحذه منذ صغره لتحرير القدس من أيدي الاعداء بالإضافة الى ذكائه وعبقريته اللذان سيمكناه من وضع استراتيجات تحقق له الانتصار السياسي أيضا، ومنذ عدة اسابيع تم عرض الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل مع اعلان القناة عن أن هذه الحلقة هي الاخيرة في الموسم، على أن يتم تصوير الموسم الثاني من المسلسل وعرض الحلقة الجديدة في شهر سبتمبر من هذا العام.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

لمتابعة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي ومشاهدة الحلقات مترجمة يمكنكم ذلك عبر مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد وغيرهم من المواقع التي ترفع الحلقات بعد عرضها على الشاشات التركية بساعات.