حمله بسرعه وشوف بنفسك.. طريقة تحميل واتساب جي بي الرائع ضد الحظر واستمتع بمميزاته الجباره

واتساب جي بي هو واحد من تطبيقات الدردشة المذهلة، فهذا الإصدار المعدل من تطبيق واتساب الأصلي، فقد تم تفعيله حتى يتناسب مع جميع الهواتف المحمولة، حيث يتميز واتساب جي بي بالعديد من المميزات التي تجعل الكثير يقبل على تنزيله، ابقوا معنا وسوف نتناول معكم كيفية تحميل واتساب جي بي من على الموبايل بكل سهولة، كما نذكر لكم أبرز مميزاته.

كيفية تنزيل واتساب جي بي

يمكنك الآن تحميل التطبيق والاستمتاع بتجربة دردشة ممتعة لا مثيل لها، من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع تنزيل واتساب جي بي من خلال النقر على هذا الرابط

من خلال النقر على هذا الرابط اختر إصدار واتساب جي بي الذي تريده، والذي يتناسب مع احتياجاتك.

اضغط على زر “تنزيل” لبدء التنزيل.

بعد التنزيل، انتقل إلى الملفات على هاتفك لفتح التطبيق.

إتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

افتح واتساب جي بي وقم بتسجيل الدخول.

ادخل رقم هاتفك واضغط على “التالي”.

ستتلقى رمزًا للتأكيد عبر SMS.

ادخل الرمز لإكمال عملية التسجيل.

تأكد من تنزيل واتساب جي بي من مصدر موثوق لتجنب تثبيت برامج ضارة.

مميزات تطبيق واتساب جي بي

يقدم هذا التطبيق العديد من المميزات الإضافية التي لا تتوفر في التطبيق الأصلي، ومن أبرز تلك المميزات كالتالي: