القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني 2024.. والتردد الجديد لها

مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو من أشهر المسلسلات التي يتابعها الكثير من المواطنين على مستوى العالم، لذلك يبحث الكثير منهم عن القنوات الناقلة للمسلسل والتردد الجديد لها، حيث ينتظرون الملايين من الناس الجزء الثاني والجديد من المسلسل، وبدأ هذه الفترة الترويج عن المسلسل بنشر الكثير من مقاطع الفيديو والتي تتضمن مشاهد لأحداث تاريخية مليئة بالإثارة والتشويق، وكافة التفاصيل سوف نتيحها لكم في المقال.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية، وتتم إذاعته مترجم إلى اللغة العربية ليكون مناسب لجميع اللهجات، حيث انهم من المسلسلات التي يعشقها العديد من الاشخاص والمسلسل استطاع ان يصبح من المسلسلات المفضله عند عدد كبير، لذلك يمكن ان نتعرف على تردد القناة يكون كالتالي:

يتم ضبط القناة على التردد: 11645.

وعلى القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وتضبط القناة على معامل ترميز:27500.

طريقة تنزيل القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يقوم بتقديم العديد والكثير من الأحداث الخطيرة التاريخية والتسويقية لذلك حقق المسلسل نجاح كبير جداً بين المسلسلات، واليكم طريقة تنزيل القناة الناقلة للمسلسل: