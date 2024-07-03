دلع طفلك وفرحيه.. تردد قناة كراميش 2024 على القمر الصناعي النايل سات بأفضل جودة ممكنة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد لمتابعتها من قبل أبنائهم، لما تقدمه من أغاني للأطفال وتعليمهم الكثير وتقديم سلوكيات عن طريق الغناء، كما تتميز القناة بجودة صوتها ودقة جودة الصورة مما يجذب إليها الأطفال لمشاهدتها وتعلم الكثير منها، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناه كراميش الجديد 2024 فقط يمكنكم متابعتنا لمعرفة كافة البيانات المتعلقة بالتردد وكيفية تنزيل القناة.
التردد الخاص بقناة كراميش الجديدة 2024
يسعى الكثير لتحميل قناة كراميش الجديدة على التلفاز ليتابعها الأبناء للاستفادة مما تقدمه القناة، فقد قامت إدارة القناة بتحديث القناة وذلك لتقديم أفضل جودة للصوت والصورة ليستمتع الأطفال بمشاهدتها دون الملل، وسوف نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات كالآتي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة: 11605.
- معدل الترميز:27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
كيفية ضبط قناة كراميش 2024
يمكنكم ضبط قناه كراميش 2024 على التلفاز والاستمتاع بما تقدمة من اغاني وبرامج وغيرها من الافلام الكرتونية المختلفة، لذلك يمكنك م اتباع الخطوات الآتية:
- قم باختيار القائمة من الريموت الخاص بالرسيفر.
- بعد ذلك قم باختيار الإعدادات ثم اختيار بحث يدوي.
- بعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي، وكتابة كافة بيانات التردد لتحميل القناة مثل معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب.
- بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على موافق ثم اضغط على بحث.
- ثم انتظر قليلاً ليتم تحميل القناة، ثم اضغط على حفظ بعد ذلك سوف يتم تنزيل القناة ضمن القنوات على التلفاز.