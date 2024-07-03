أغاني لولو هتدلعك.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV وتابع أجمل الأناشيد والأغاني طوال اليوم

عملية البحث ما زالت مستمرة لمعرفة أحدث تردد قناة وناسة المعلن مؤخرا، والذي يحمل العديد من الإضافات التي تتوفر بالقناة، حيث يتم متابعة تلك القناة من حول الوطن العربي من قبل الأطفال، وذلك لأنها تقدم لهم الأناشيد والأغاني المحبين لها، والتي تعرض بصورة جذابة ورائعة، ولمعرفة التردد الجديد للقناة وبعض التفاصيل الخاصة بها يمكنكم متابعة السطور القادمة.

أحدث تردد لقناة وناسة 2024

يلجأ العديد من الآباء إلى جذب أنظار أطفالهم لمتابعة قنوات الأطفال التي تعلمهم بعض الحروف والأرقام الهامة، والتي من الضروري معرفتها قبل التوجه لمرحلة رياض الأطفال، ولهذا يتم البحث عن تردد قناة وناسة لتحميلها والبدء في تشغيلها لعرض ما تقدمه القناة طوال اليوم إلى الأطفال، حيث تتميز بالمحتوى المتنوع الذي يعد عبارة عن برامج وأغاني جميعها تهدف إلى تعليم الأطفال، لذا فإن تردد القناة الذي تم إعلانه مؤخرا جاء عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

نوع الاستقطاب: عمودي.

مؤشر تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

لمشاهدة محتوى قناة وناسة المتميز على عرب سات، عليك بمعرفة البيانات الخاصة بها، حيث منذ وقت طرح القناة على القمر الصناعي وهو من عام 2010 حرصت على تواجدها على أنواع مختلفة، وذلك لتمكن الجميع من استقبالها من حول الوطن العربي، لذا فإن ترددها المعلن مؤخرا على القمر الصناعي عرب سات جاء كالآتي:

التردد الجديد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أغاني قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة بالعديد من الأناشيد الرائعة، والتي يعشقها جميع الأطفال بلا استثناء، حيث يرددها الجميع طوال الوقت، وتلك الأناشيد تحمل رسائل بداخلها تعمل على تعديل سلوك الطفل، لذا أبرز تلك الأغاني المتوفرة على القناة هي كالآتي: