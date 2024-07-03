تجربة فريدة .. تحميل واتساب بلس ما هي أبرز مميزاتة؟ الاضافات الجديدة

واتساب بلس هو نسخة معدلة من تطبيق الدردشة الشهير واتساب، في الفترة الأخيرة تم تطوير هذه النسخة بواسطة الشركة المسئولة عنه باستخدام أكواد المصدر المفتوح لتحسين وتوسيع قدرات التطبيق الأصلي، وإجراء بعض التغييرات السلبية، فقد وفرت عدة مميزات مقارنة مع التطبيقات الأخرى للدردشة، لذلك نالت اهتمام الملايين من الأشخاص، على مستوى العالم، ابقوا معنا وسوف نطلع على أبرز مميزات واتساب بلس، وأيضاً عيوبه ابقوا معنا.

مميزات تطبيق واتساب بلس

يقدم واتساب بلس المعدل العديد من المميزات الإضافية التي لا تتوفر في التطبيق الأصلي، والتي تشمل الآتي

مع التحديث الجديد يوفر التطبيق السمات التي تحتاج إليها.

التحكم في ظهور أو إخفاء العلامة الزرقاء التي تظهر عند مشاهدة الرسالة، لتوفير لك الحرية الكاملة لتحديد موعد الرد فيه الرسائل.

إخفاء آخر ظهور، وأيضاً إخفاء علامة جاري الكتابة أو جاري تسجيل المقطع الصوتي.

إمكانية قفل التطبيق باستخدام بصمة الإصبع، للحفاظ على الخصوصية.

إتاحة خدمة جدولة الرسائل، أي يتيح لك تحديد الموعد التي تريد فيه إرسال الرسالة إلى الطرف الآخر.

اخفاء ظهور كلمة في الأعلى نشط الآن.

تغيير ألوان واجهة التطبيق.

هناك بعض المميزات الأخرى التي تشمل تغيير حجم الخط، وإرسال مقاطع فيديو مدتها 7 دقائق بدلاً من 30 ثانية، إمكانية إرسال رسائل جماعية غير محدودة.

عيوب تطبيق واتساب بلس

بالرغم من مميزات هذا التطبيق، إلا أنه له بعض العيوب أكثر من مميزاته، ومن بين تلك العيوب كالآتي: