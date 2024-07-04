Season 2 مترجمه.. مشاهدة الحلقات الأولى من الجزء الثاني لمسلسل صلاح الدين الايوبي بجودة HD

هذا الموسم يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي على شاشة TRT التركية ويحكي قصة القائد البطل صلاح الدين الايوبي الذي نجح في فتح مدينة القدس وانتزاعها من ايدي الصليبيين بعد سنوات طويلة من احتلالهم لها ثم قام بتأسيس الدولة الايوبية التي حكمت العديد من الدول العربية، وقد تابع المسلسل الملايين من داخل تركيا ومن كافة انحاء الوطن العربي ممن يرغبون في معرفة قصة سير احداث هذه الحقبة التاريخية الهامة، وقد انتهى مؤخرا الموسم الأول من المسلسل وسنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل وطريقة مشاهدة الحلقات مترجمة.

مشاهدة الحلقات الأولى من الجزء الثاني لمسلسل صلاح الدين الايوبي

بدأت اولى حلقات مسلسل صلاح الدين الايوبي بعرض قصته منذ ولادته وترعرعه في قصر سلطان الدولة نور الدين زنكي الحاكم العادل الذي زرع في صلاح الدين حب المقدسات الدينية وأهمية الدفاع بقوة وشجاعة عن الدين والوطن، وتستكمل حلقات المسلسل قصة صلاح الدين الذي حارب بسيفه وبعقله الصليبيين وتمكن من هزيمتهم في معارك عديدة ونجا من مكائدهم التي كانوا يدبرونها له ليل ونهار للتخلص منه، المسلسل من بطولة اوغور غونيش وديلين دوير وايكين توركمان ومحمد علي نور اوغلو وتم عرض ثمانية وعشرون حلقة من المسلسل انتهى بهم الموسم الاول مع اعلان شركة الانتاج اكلي فيلم عن تصوير جزء ثاني في أقرب وقت، ومن المرجح أن تبدأ حلقات الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي مع بداية الموسم الجديد في تركيا وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل.

مشاهدة الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

مسلسل صلاح الدين الايوبي يعرض على التلفزيون التركي يوم الاثنين من كل اسبوع ويمكن لمتابعيه من الوطن العربي مشاهدته في اليوم التالي مترجما على مواقع ديلي موشن وفيديو لاروزا.