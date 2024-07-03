ظهرت الان..نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول عبر fany.emis.gov.eg بالاسم و رقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي، والذى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وعناية من أجل المساهمة في إعطاء كل طالب درجاته الكاملة، وينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الشعب ” صناعي، تجارى، زراعى، فندقي ” وسط حالة من الترقب والقلق موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن النتيجة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم جميع المعلومات الخاصة بكيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية الدور الأول في جميع المحافظات، وجارى الان الرصد للدرجات، والمراجعة النهائية، من أجل القيام باعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن جميع النتائج ستكون متوفرة إلكترونيًا عقب الاعتماد الرسمي لها، ومن خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الفني، تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الدور الأول بكل سهولة ويسر، وذلك عقب الاعتماد الرسمي الذى سيتم من خلال المؤتمر الصحفي الذى سيتم الذى سيتم عقدة بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024:

طلاب المدارس الفنية والتجارية والصناعية ينتظرون بفارغ الصبر إتاحة رابط لنتيجة الشهادة الفنية، من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي مباشرة بعد إعلانها، وللاستعلام عن النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية: