اشغلي طفلك طول اليوم من خلال تردد قناة طيور بيبي واعرفي طريقة التحديث الصحيحة للتردد

قناة طيور بيبي أصبحت من أبرز القنوات التي تقدم الكثير من البرامج المتميزة للأطفال بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية والمسلسلات الرائعة وتقديم الكثير من المحتوى التي يجذب المتابعين من جميع أنحاء العالم العربي، وتحرص بشكل كبير على عرض كل ما هو جديد من خلال شاشتها حتي تنال إعجاب المشاهدين من الكبار والصغار وبصورة اكثر من رائعة، كما يمكنك مشاهدتها على الأقمار الصناعية المتنوعة وهو ما سنكون بكشفه من خلال السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد بعض المعلومات الهامة التي يجب معرفتها حتى تتمكن من تنزيل قناة طيور بيبي على مختلف الأقمار الصناعية وتتمثل في ما يلي:

على النايل سات:

التردد الجديد لقناة طيور بيبي: 11393.

معدل الترميز قناة طيور بيبي: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كما يمكنك تنزيل طيور بيبي على القمر عرب سات:

التردد الجديد: 11310.

معدل الترميز للقناة: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: ⅔.

كيفيه تنزيل طيور بيبي

لتتمكن من تنزيل قناة بالتردد الجديد عليك تطبيق بعض الخطوات حتى يتم استقبال القناة على الجهاز الخاص بك سواء كان عرب سات أو نايل سات طبقا لما يلي: