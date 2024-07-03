الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر وخطوات التسجيل الصحيحة لصرف المنحة

أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 وأهم الشروط بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وذلك بهدف دعم كافة العاطلين عن العمل بالإضافة إلى الأفراد التي لا يجدون فرصة عمل ملائمة لهم، فيمكنهم التقديم على المنحة من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، وسوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بذلك من طريقة التسجيل والشروط في السطور القادمة.

كيفية التسجيل للحصول على منحة البطالة

قامت وزارة العمل بشرح مفصل لخطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل .

. انقر على كلمة “تسجيل الدخول”.

ثم إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

عليك الآن كتابة بعض البيانات مثل “تاريخ الميلاد الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية بالإضافة إلى المؤهل الدراسي”.

قم برفع صورة من الهوية الخاصة بك.

بالإضافة إلى رفع كافة المستندات المطلوبة مع شهادة الخبرة الخاصة.

اضغط على كلمة تقديم الطلب ثم يجب الانتظار قليلا حتى يتم مراجعة الطلب الخاص بك من الجهات المعنية وإعادة الرد عليك.

الوثائق والمستندات المطلوبة عند التقديم على منحة البطالة

هناك بعض الوثائق التي يجب تقديمها حتى تتمكن من التسجيل في منحة البطالة ويتم الموافقة عليك وتتمثل تلك الوثائق في السطور القادمة: