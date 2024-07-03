ظهـــرررت رسميـــا.. LINK مباشر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية “التعليم الأساسي“ moe.gov.ly 

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات وذلك لأن النتيجة توضح مستوى الطالب الأكاديمي بالإضافة إلى أنها تعمل على نقل الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة والتي يتم تحديدها وفقا للمجموعة الذي يحصل عليه الطالب، ويجب العلم أنه وزارة التربية والتعليم الليبية قامت بإطلاق موقع إلكتروني والذي يمكن للطلاب من خلاله استخراج النتائج بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية ويمكن في الوقت الحالي لجميع الطلاب في مختلف المحافظات في ليبيا الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول شيء يجب زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبية من خلال استخدام هذا الرابط. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار إدارة الاختبار ليبيا. قم بعد ذلك قم بالتوجه إلى نتائج الشهادة الإعدادية. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل دقيق. ثم بعد ذلك يجب عليك إدخال المحافظة المقيم بها. أخيرا انقر على بحث وانتظر حتى تظهر النتيجة أمامك.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا

أعلنت وزارة الليبية أن سبب تأخر ظهور النتائج هو أنها كانت في مرحلة التصحيح والمراجعة وتلك المرحلة احتاجت الكثير من الوقت وهذا نظرا لأهمية تلك المرحلة لذلك حرصت الجهات التعليمية المسؤولة بتعيين فريق متخصص لعملية التصحيح وهذا من أجل إعطاء كل طالب حقه، كما أوضحت في حين شهور أي طالب بالتظلم في مادة أو أكثر يمكنه تقديم اعتراض والذي سوف يتم فتحه في خلال الساعات القليلة القادمة ويمكن التقديم على الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم أو من خلال المدرسة المقيد بها الطالب، أما في حالة رسوب الطالب يجب أداء اختبارات الدور الثاني.