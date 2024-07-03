“ملـــيون مبــــروك للناجحين“ رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 “هُنـــا“ برقم الجلوس imtihanat.com

أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل ليبيا منذ لحظات عن ظهور نتائج الشهادة الاعدادية لعام 2024 والتي يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية استخراج تلك النتائج والاطمئنان على مستقبل أولادهم بعد الفترة العصيبة التي اخذوها في الامتحانات والضغط العصبي والنفسي الذي تعرض له كافة الاطراف، وتعتبر مرحلة الشهادة الاعدادية من أهم المراحل التعليمية داخل ليبيا والتي يهتم بها كافة المسؤولين داخل الدولة وذلك لأن تلك المرحلة سوف تؤهلهم إلى مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة الثانوية والتي يخرج منها الطالب إلى الجامعة، وكان الطلاب قد انتهوا بالفعل خلال الفترة الماضية من أداء الامتحانات الخاصة بهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

اوضحت وزاره التربيه والتعليم في ليبيا انه يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى لابد من الدخول إلى موقع حكومة الوحدة الوطنية نتائج الامتحانات داخل ليبيا.

ثم الضغط على ادخال رقم الجلوس وكتابة الرقم الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة التالية لابد من اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

ثم الضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر على الشاشة على الفور يمكن تحميلها بصيغة pdf للاطلاع عليها في أي وقت.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

انتهى الطلاب منذ فترة طويلة من أداء الامتحانات الخاصة بهم وأصبحوا يرتقبون ظهور نتائج الشهادة الاعدادية والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تصحيحها يتم بكل دقة وعناية وذلك لضمان حصول كل طالب على نتيجته الحقيقية دون الانحياز إلى أي طالب وضمان العدالة الاجتماعية للطلاب.