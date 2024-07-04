Season 6 حصريا HD.. مشاهدة الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان العرض الأول عبر قناة atv التركية

ينتظر جمهور مسلسل المؤسس عثمان بكل شغف الحلقات الجديدة من المسلسل حيث عرضت الحلقة رقم مائة واربعة وستون مؤخرا وأعلنت قناة atv التي تنقل المسلسل أنها اخر حلقات الموسم الخامس وانه لا توجد حلقات جديدة في الفترة الحالية، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ونسب المشاهدة الغير مسبوقة أعلنت شركة الانتاج عن نيتها التحضير لموسم سادس لاستكمال احداث المسلسل الشيقة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض حلقات الموسم السادس والقنوات الناقلة لها.

مشاهدة الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان

من المقرر أن يعرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان قريبا وذلك بعد أن قررت القناة وشركة الانتاج تصوير موسم جديد لاستكمال النجاح الذي حققه المسلسل وتلبية لرغبة الجمهور من داخل تركيا وخارجها، وقد جذب المسلسل ملايين المشاهدين بسبب تناوله أحداث هامة في تاريخ الدولة العثمانية بداية من محاولات تأسيسها على يد عثمان الغازي الذي استطاع هزيمة أعتى الأعداء وتغلب عليهم بفضل ما اتسم به من قوة شخصية وحكمة وعبقرية استراتيجية وبسبب تربية ابيه ارطغرل له على الشجاعة والجسارة وحب الدين والوطن، وردا على التساؤلات المطروحة من محبي المسلسل عن موعد عرض حلقات الموسم السادس اعلنت شركة الانتاج عن بدء تصوير الموسم السادس وعرضه في شهر سبتمبر القادم وهو الموعد الرسمي لبداية الموسم الجديد في تركيا.

مشاهدة الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان يعرض على قناة atv التركية في يوم الأربعاء من كل اسبوع ويتم ترجمة الحلقة ورفعها على المواقع العربية المتخصصة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن واراب سيد وغيرها ليتمكن الجمهور العربي من مشاهدة الحلقات وتحميلها فور نزولها، كما تعرض قناة الفجر الفضائية حلقة يوم الخميس من كل اسبوع.