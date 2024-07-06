“وزارة التخطيط العراقية“ توضح رابــط استمارة التقديم على التعداد السكاني 2024 بالعراق mop.gov.iq

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا استمارة التقديم على التعداد السكاني وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل العراق حيث أنه عملية التعداد السكاني واحدة من العمليات الهامة التي تحدث داخل دولة العراق بشكل دورو وهذا من أجل رصد عدد السكان، لهذا السبب قامت بإطلاق استمارة إلكترونية والتي يمكن لجميع المواطنين من خلالها المشاركة للتعداد السكاني وهذا يتم وفق مجموعة من الشروط.

استمارة التقديم على التعداد السكاني

تقوم الحكومة العراقية بإطلاق خدمة التعداد السكاني وهذا من أجل التعرف على الخدمات الاقتصادية التي يحتاجها المواطنين، كما يمكن من خلالها أيضا وضع كل من البرامج الاجتماعية والاقتصادية، ويمكنكم الحصول على تلك الاستمارة من خلال الروابط التالية:

الاستمارة الخاصة بمحافظة بغداد.

الاستمارة الخاصة بمحافظة نينوي.

الاستمارة الخاصة بمحافظة ديالي.

الاستمارة الخاصة بمحافظة كربلاء.

الاستمارة الخاصة بمحافظة كركوك.

الاستمارة الخاصة بمحافظة المثنى.

الاستمارة الخاصة بمحافظة البصرة.

الاستمارة الخاصة بمحافظة الأنبار.

الاستمارة الخاصة بمحافظة صلاح الدين.

الاستمارة الخاصة بمحافظة القادسية.

الاستمارة الخاصة بمحافظة ذي قار.

الاستمارة الخاصة بمحافظة واسط.

الاستمارة الخاصة بمحافظة ميسان.

الاستمارة الخاصة بمحافظة النجف.

الاستمارة الخاصة بمحافظة بابل.

الاستمارة الخاصة بمحافظة أربيل.

الاستمارة الخاصة بمحافظة دهوك.

الاستمارة الخاصة بمحافظة السيليمانية.

رابط التقديم على التعداد السكاني

يرجى اتباع الخطوات التالية عند التقديم للتعداد السكاني:

أولا يجب الدخول على الموقع الخاص من خلال هذا الرابط. ثانيا قم بإدخال المعلومات المطلوبة من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع. ثالثا من القائمة الموضحة أمامك يرجى الضغط على خيار طلب الترشيح. رابعا في تلك الخطوة سوف يظهر لك استمارة تقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المتقدم، السن، الرقم القومي. خامسا يجب على المتقدم ارسال الأوراق المطلوبة. أخيرا اضغط على إرسال الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك.

الشروط اللازمة للتقديم على التعداد السكاني

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين على التعداد السكاني وهي: