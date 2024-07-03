سكر وزيت ورز ببلاش يا جماعة!!.. الحكومة تُفجر مفاجأة مع أول تشكيل وزاري جديد

تستمر أعمال صرف التموين والدعم المخصص لشهر يوليو 2024، فضلاً عن أن عدد السلع بلغت نحو 32 سلعة يتم الحصول عليها لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك قيمة الـ 50 جنيهًا للفرد الواحد بشكل مجاني، مما تُعين المواطن على الحياة المعيشية والإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك التعرف على أسعار السلع المدعمة لكي يتعرف عليها الجميع.

قائمة أسعار السلع التموينية يوليو 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية المنوط صرفها لجميع حاملي البطاقات التموينية، وفقًا للأتي:-

وصل سعر السكر 1 كيلو نحو 12.60 جنيه.

إضافة إلى أن 800 مللي من الزيت بلغ 30 جنيهًا.

هذا وأن الصلصة 300 جم بلغت نحو 15.5 جنيه.

هذا وأن المسلى الصناعي 800 جم سجلت 36 جنيهًا.

كيس المكرونة من 7.75 جنيه.

مرقة الدجاج العلبة كاملة سجلت 6 جنيهات.

كما أن جبنة تتراباك من ربع كيلو نحو 14 جنيه.

العدس المجروش نصف كيلو 21 جنيهًا.

كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيهًا.

المسحوق العادي 800 جم نحو 25 جنيهًا.

في حين أن صابون التواليت بلغ 7.50 جنيه.

صرف السلع المقررة للتموين

وأوضحت وزارة التموين، أن صرف السلع تتم على نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما شملت نحو 64 مليون مواطن، إضافة إلى أن ذلك كان من خلال 21 مليون بطاقة، بما يتم توفير جميع السلع بمختلف الأصناف التي تُحددها الوزارة، والبالغ عدد أصنافها نحو 31 صنفًا، بقيمة سلجت الـ 4 مليارات جنيه، هذا وأن المخزون المدعم يكون مستمر لنحو 6 أشهر، ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في الإحتياطي الإستراتيجي.