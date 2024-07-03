الرسوم كام.. اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يود الكثير من الطلاب أن يسجلون طلب اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 لأنهم يشعرون بأن هناك خطأ في الدرجات ويريدون إعادة النظر إلى كراسات الامتحانات، كما يهتم الطلاب بمعرفة قيمة رسوم كل مادة، لقد تم فتح باب التسجيل على طلبات اعتراضات السادس الاعدادي في العراق،

فترة تسجيل الاعتراضات هي فترة في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب المتقدمين لأنهم يضعون أمل جديد أن يحصلون على درجات ويتم تعديل نتائجهم لتصبح أعلى في نسب النجاح، وينتقل الطالب بكل ثقة إلى مرحلة تعليمية جديدة، فترة الاعتراضات قصيرة للغاية ولن تتجاوز 10 أيام وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم العراقية، لذا على الطلاب سرعة التقديم على اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

التسجيل على الاعتراض أمر لا يستغرق سوى القليل من الوقت لأنه يتم بشكل إلكتروني لذا عليكم اتباع ما يلي:.

توجه بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختر الخدمات الإلكترونية. اختر تسجيل اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول. اختر محافظتك. حدد المواد المطلوبة. ملء الاستمارة حسب البيانات المطلوبة و النقر حفظ.

قيمة رسوم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قيمة رسوم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول التي تصل 3000 دينار عراقي وتلك القيمة للمادة الواحدة، يتم دفع الرسوم والحصول على كود الدفع لتتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني حسب عدد المواد التي يتقدم الطالب الاعتراض عليها، انطلقت عملية تسجيل الاعتراضات وفقاً لتصريحات الوزارة اليوم الثاني من اعلان النتائج، لأن فترة التسجيل قصيرة جداً في ظل استقبال طلبات التحويل بين المدارس والمحافظات للعام الدراسي 2024-2025 التي أعلنت عنها الوزارة مساء الأمس الثلاثاء 2 يوليو الجاري 2024.