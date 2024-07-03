الجزء السادس Season 6.. مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس العرض الاول على موقع قصة عشق bn.3isk.ink

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان الذي يسرد في إطار درامي قصة واحد من أهم الشخصيات في التاريخ التركي والاسلامي وهو الغازي عثمان الابن الاصغر لارطغرل قائد قبيلة قايي والذي سيستكمل طريقه في محاربة كل من يتعدى على أراضيه وسينجح في تأسيس الدولة العثمانية العظمى التي حكمت لأكثر من ستمائة عام، وفي مشواره سيواجه أعداء كثر مثل التتار والمغول والصليبيين والروم وغيرهم ولكنه سيستطيع بقوته وشجاعته وذكاءه التغلب عليهم جميعا وسيحقق انتصارات هائلة ستنقل الدولة من حالة الضعف الى الصلابة والقوة وستجعل الجميع يهابه ويخشاه، وينتظر محبي مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقات الجديدة من الموسم السادس والتي من المقرر أن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما اعلنت عنه شركة بوزداغ فيلم للانتاج.