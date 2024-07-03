الجزء السادس Season 6.. مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس العرض الاول على موقع قصة عشق bn.3isk.ink

مسلسل المؤسس عثمان الذي بدأ عرضه أول مرة في شهر نوفمبر من العام 2019 وحقق نجاح باهر جعله يستمر لخمس مواسم متتالية ويتم التحضير حاليا لموسم سادس بعد انتهاء الحلقة رقم 164 منذ اسابيع والتي كانت اخر حلقات الموسم الخامس، المسلسل من بطولة النجم المحبوب في تركيا والعالم العربي بوراك اوزجيفيت ويشاركه البطولة سرحات كيليتش وبوراك تشيليك واركان افجي وغيرهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل وكيفية مشاهدتها مترجمة.
مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس
مسلسل المؤسس عثمان الذي يسرد في إطار درامي قصة واحد من أهم الشخصيات في التاريخ التركي والاسلامي وهو الغازي عثمان الابن الاصغر لارطغرل قائد قبيلة قايي والذي سيستكمل طريقه في محاربة كل من يتعدى على أراضيه وسينجح في تأسيس الدولة العثمانية العظمى التي حكمت لأكثر من ستمائة عام، وفي مشواره سيواجه أعداء كثر مثل التتار والمغول والصليبيين والروم وغيرهم ولكنه سيستطيع بقوته وشجاعته وذكاءه التغلب عليهم جميعا وسيحقق انتصارات هائلة ستنقل الدولة من حالة الضعف الى الصلابة والقوة وستجعل الجميع يهابه ويخشاه، وينتظر محبي مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقات الجديدة من الموسم السادس والتي من المقرر أن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما اعلنت عنه شركة بوزداغ فيلم للانتاج.
مشاهدة المؤسس عثمان الموسم السادس
الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان والذي سيبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة يمكنكم مشاهدة حلقاته مترجمة على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وماي سيما وغيرهم، كما تقوم قناة الفجر الفضائية الجزائرية والتي تملك الحقوق الحصرية لعرض المسلسل فضائيا بعرض حلقة جديدة من المسلسل اسبوعيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.