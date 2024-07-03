“أسعدي أطفالك بأغاني لولو المفضلة” تحديث تردد قناة وناسة Wanasah لمتابعة أغاني لولو 24 ساعة

تمتلك قناة وناسة الفضائية قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث اشتهرت هذه القناة بتقديم محتوى مميز يضم أغاني تعليمية وبرامج ترفيهية وأناشيد تربوية من خلال شخصيات كرتونية رائعة نالت إعجاب الأطفال بشكل كبير، وأبرزها شخصية لولو التي يعشقها الأطفال ويقبلون على متابعتها بكل فرح ومحبة ، وهذا المحتوى الذي نال ثقة وإعجاب الأمهات ساهم بشكل كبير في جعل القناة تحظى بشهرة واسعة ونجاحا مميزا، وفي مقالنا هذا نذكر لكم بيانات تردد قناة وناسة للأطفال بالتفصيل على الأقمار الصناعية.

تحديث تردد قناة وناسة كيدز 2024

تحقق قناة وناسة للأطفال نسبة مشاهدات عالية، ويعود السبب في ذلك إلى تميز وتنوع محتواها الذي يلبي اهتمامات كافة الأطفال ويناسبهم باختلاف أعمارهم وأذواقهم، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تفاصيل بيانات تردد قناة وناسة الجديد على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لذلك سوف نذكر لكم هذه البيانات فيما يلي في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أغاني قناة وناسة للأطفال