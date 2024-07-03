كشوفات pdf.. نتائج السادس الاعدادي الدور الاول العراق 2024 عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول العراق 2024، بدأ الطلاب من جميع محافظات العراق في البحث عن صدور نتائج السادس الاعدادي، مما كشفت وزارة التربية والتعليم بالأمس عن انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، مما وجه الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم خالص الشكر والتقدير لقطاع التربية والتعليم على المجهود المبذول منذ انطلاق الأمتحانات،

وأكد سيادته أن فترة امتحانات المرحلة الإعدادية كانت تسير بشكل جيد للغاية، ولم يتم رصد أي حالات من الغش ولم تستقبل الوزارة أي شكاوى نتيجة لاتزام الطلاب بالتعليمات والقواعد الأمنية والوقائية، مما كشفت بعض المصادر أن أعمال التصحيح قائمة الآن ويقوم فريق الكنترول بعملية التصحيح والرصد لإعلان النتائج في أٌرب وقت ممكن، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة موعد نتائج السادس الاعدادي الدور الاول العراق 2024.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول العراق 2024

انهى طلبة وطالبات السادس الاعدادي عموم العراق من اداء امتحانات الدور الأول، مما يستعد الطلاب للحصول على النتائج كي تطمئن قلوبهم و يحصدون ثمار السنوات الدراسية الماضية، ويأمل الطلاب أن ترتفع نسب النجاح وأن يحقق الطالب ما يريده ويستعد للانتقال للمرحلة الثانوية، لذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم على أكمل وجه وفور الانتهاء يتم اعتماد النتائج ولن تتأخر في الظهور مثل نتائج الثالث المتوسط.

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يطلع طلاب السادس الاعدادي على نتائجهم بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال رابط الاستعلام المخصص وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.