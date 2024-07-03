ألف مبروك لكل الناجحين.. نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر في الإمارات متاحة الآن للاستعلام والاستخراج عبر موقع وزارة التربية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة للعام 2024، وبات بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الآن الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، moe.gov.ae، هذه النتائج تعد محورية في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، مما يجعلها موضع اهتمام كبير.

نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر في الإمارات

تؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة المهمة، وبالإضافة إلى توفير النتائج عبر الموقع الإلكتروني، توفر الوزارة أيضا الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور من خلال قنوات الاتصال المختلفة للإجابة على أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الاستعلام.

إعادة الامتحانات واعطاء فرصة ثانية للطلاب

لم تقتصر جهود وزارة التربية والتعليم على إعلان النتائج فقط، بل تم تحديد مواعيد إعادة الامتحانات للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات الأصلية بسبب ظروف قاهرة، ستبدأ امتحانات الإعادة من 8 يوليو وحتى 12 يوليو، مما يتيح لهؤلاء الطلاب فرصة لتعويض ما فاتتهم وتحقيق النجاح.



رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات

في تمام الساعة العاشرة صباحًا، تم رفع نتائج الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

النقر على القسم المخصص لنتائج الطلاب.

اختيار نتائج الثانوية العامة من القائمة.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس بدقة.

التأكد من صحة البيانات لتجنب أي خطأ في النتائج.

عرض وطباعة النتيجة من خلال الضغط على زر الاستعلام.

بذلك تكون وزارة التربية والتعليم قد أكدت التزامها بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومشجعة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للطلاب، وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق يتماشى مع طموحاتهم وتطلعاتهم.