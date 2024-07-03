“قصة عشق“ مشاهدة مسلسل لعبة الحب الحلقة 55 عبر bn.3isk.ink

تدور أحداث مسلسل لعبة حب حول مالك الذي يدير شركته الخاصة ويقابل بالصدفة سما التي يدعي في أول حلقة معرفته بها ليهرب من العروس التي دبرتها لها عمته ولكنه يتفاجيء مع مرور الأيام بأن سما ما هي الا لعبة حب دبرتها عائلته ودفعوا لها المال من أجل ان توقعه بحبها ويقتنع بفكرة الزواج وفي حين يقرر مالك الارتباط بها بالفعل يكتشف اللعبة ويخطط للانتقام، وفي الحلقة رقم 55 من المسلسل والتي عرضت مؤخرا تظهر بوادر الغيرة على سما عندما تعلم أن مالك ونينا سيسافرا الى مرسيليا معا وتذهب الى مالك لتخبره برفضها ولكنه يقول لها أنه لم يقبل من الأساس، ويختار دانيال رامي على مالك فيتعجب مالك ويتوجه الى بيت سما ليعلمها بالأمر.

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