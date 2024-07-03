عاجل.. ظهور نتائج الثانوية العامة الامارات 2024.. نتيجتك بالدرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، عن ظهور نتائج الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن هذه النتائج شملت القسمين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، بحيث يطلع على الطلاب والطالبات في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة في الإمارات

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، أن الإعلان نتائج الثانوية العامة بدأت اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، لكي يتكن جميع الطلاب في مختلف المدارس والمديريات بالتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، وفتح باب التظلم أمام الطلاب الراغبين في تحسين المواد الخاصة بهم، بإعادة التصحيح مرة أخرى وفقًا لرسوم معينة يتم تحديدها من قبل الوزارة.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الإمارات

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الإمارات والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للأتي:-