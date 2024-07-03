الطن بكام النهاردة.. سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في جميع الأسواق المحلية

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 الذي يحرص فريق موقعنا البديل أن ننشره لكم بشكل يومي كي نوفر عليكم الوقت والمجهود، ونظراً لأهمية تلك السلع وكثرة بحث المواطنين عنها نهتتم بنشر التحديثات الجديدة أول بأول، مع أقتراب موسم زراعة الأسر يبدأ الكثير من التجار في البحث اليومي عن الأسعار لتجهيز مبلغ مناسب لعملية الشراء، التجارة في الأرز الشعير تجارة مربحة للغاية ويمكن للكثير من الأشخاص أن يكون لديهم دخل إضافي،

خاصةً بأن الأرز الشعير هو سلع أساسية لا غنى عنها الاحتياج اليومي عليها مرتفع للغاية، كما أن هذه السلع لها رونقها في الأسواق، ومهما ارتفع سعرها لن تتراجع عملية الشراء لأن الأرز ضمن الأطباق الرئيسية ومصدر مليئة بالفوائد التي يحتاجها الجسم، خلال الفقرات التالية ننشر لكم أخر تحديثات سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في الأسواق المحلية.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تحديثات جديدة في الأسعار مع تراجع طفيف مقارنة بالأسعار الفترة الماضية وتأتي أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق اليوم الأربعاء على النحو التالي:.

سجل سعر طن الأرز الشعير نحو 15,600 جنيه حبة عريضة كسر 3%.

كما يبلغ سعر طن الأرز الشعير في الأسواق المحلية نحو 14,600 جنيه الحبة الرفيعة كسر 5%.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض 24,500 جنيه الحبة العريضة.

يبلغ سعر الأرز الأبيض البلدي نحو 22,500 جنيه الحبة الرفيعة.

أسعار السلع في الأسواق والمحلات اليوم 3-7-2024

استقرار ملحوظ في أسعار السلع الغذائية المختلفة في الأسواق والمحلات والهايبر ماركت المختلفة، حيث تأتي الأسعار اليوم كما يلي:.