رسميا العودة الى المدارس.. تحديد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 للمدارس والجامعات وخطوات التحويل

بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، بعد صدور إعلان من وزارة التربية والتعليم الفنية عن موعد العام الدراسي والبحث يزداد من قبل أولياء الأمور عن موعد العودة للعام الدراسي الجديد وذلك للاستعداد له حيث ان بداية العام الدراسي لهذا العام قد تشهد تقدما في الموعد بخلاف العام الماضي واليوم سوف نتعرف معا على موعد المحدد للعودة مرة أخرى للعام الدراسي الجديد وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الوزارة في السطور القادمة فتابعونا.

بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة حول تقديم موعد العام الدراسي الجديد عن المواعيد المحددة من الوزارة ليبدأ في منتصف شهر سبتمبر وهذا ما نفته الوزارة في بيان رسمي لها، حيث أكدت على عدم وجود أي تغيرات حتى الآن في الخطة المقررة من قبل الوزارة.

ومن المنتظر أن يتم بداية العام الدراسي الجديد مع بداية شهر أكتوبر 2024 وذلك كما كان موعده في العام الماضي ويستمر الطلاب في الفصل الدراسي الاول حتى شهر يناير 2025 ليعود الطلاب بعد ذلك في شهر فبراير للفصل الدراسي الثاني الذي من المقرر أن ينتهي في شهر يوليو 2025.

موعد بداية الدراسة 2024 للجامعات

يتساءل العديد من طلاب الجامعات عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية حيث من المقرر أن يكون بدء الدراسة بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2024 مع بداية المدارس في مقتبل شهر أكتوبر القادم 2024.

على أن يبدأ التنسيق الخاص بالجامعات فورا الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة التي من المقرر ظهورها في شهر أغسطس القادم.

خطوات التحويل بين المدارس 2024/2025

مع فتح باب التحويل في الأول من شهر يوليو بين المدارس زاد تساؤل الكثيرين عن خطوات التحويل بين المدارس المصرية والتي جاءت على النحو التالي: