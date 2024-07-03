رابط مباشر.. تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025 بشكل رسمي وفقاً للموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط مباشر.. تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025 بشكل رسمي وفقاً للموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم
 تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025

ارتفعت عملية البحث بشكل كبير عن تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025 التي يترقبها الطلاب وأولياء الأمور منذ فترة طويلة على أحر من الجمر، يسعى الكثير من الطلاب لبدء عملية ملء استمارة التقديم للصف الأول الثانوي مع حلول السنة الدراسية الجديدة، ويأمل الطلاب أن يكون لديهم فرصة للقبول بالمدرسة التي يحددونها للالتحاق بها، يعتبر الصف الأول الثانوي بداية الطريق في تحقيق الأهداف والأحلام التي يريد الطالب أن يحققونها، وخاصةً بأن الثانوية العامة هي محط اهتمام الطلاب وأولياء الأمور ومن خلالها يستطيع الطالب الوصول إلى المرحلة الجامعية واختيار أفضل الكليات، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة

 تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025

تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي العام من قبل وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وقد أعلن عن موعد استقبال طلبات التسجيل والتي تنطلق غداً الأربعاء الموافق 3 من يوليو الجاري 2024 وسوف تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني بالبريد الإلكتروني الموحد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم،
 تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025
تسجيل الصف الاول الثانوي 2024-2025
وهذا يأتي من أجل توفير الوقت والمجهود على الطلاب، وسوف تستمر عملية التسجيل لمدة عشرة أيام فقط، ويتم إعلان نتائج القبول بعد عدة أيام من انتهاء فترة التسجيل، مما كشفت الوزارة أن المدارس الثانوية تستقبل ملفات الطلاب المقبولين يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024.

شروط قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي 2025

وضعت التعليم ضوابط هامة لقبول الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانوية والتي تأتي على النحو التالي:.
  1. التقديم يتم بناءاً على المقر السكني للطالب والإدارات التعليمية التابعة التي حصل منها الطالب على الشهادة الإعدادية.
  2. أن لا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 266 درجة.
  3. الحصول على موافقة ولي الأمر.
  4. تسجيل طلب إلكتروني والاحتفاظ بنسخة إلكتروني من القبول.
  5. سداد جميع المصروفات الدراسية.
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يس خالد

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