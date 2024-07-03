اعرف نتيجتك..رابط نتائج الثانوية العامة في الامارات لعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة بأن نتيجة الثانوية العامة بالدولة سوف تظهر في يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو لعام 2024م كما يمكن الاستعلام عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة في الامارات لهذا العام الحالي عبر الموقع الرسمي للوزارة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الامارات لهذا العام حيث ينتظرها عدد كبير من أولياء الأمور للتعرف على نتيجة الثانوية العامة داخل الامارات.

نتيجة الثانوية العامة في دولة الإمارات

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، بأنها سوف تعلن نتائج الثانوية العامة لجميع المواد الدراسية في اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو بعد ظهور الأوائل لهذا الصف، كما يتوقع العديد من الطلاب والطالبات معرفة النتيجة للتأكد من أبنائهم الطلاب والتعرف على النتيجة بكل سهولة من موقع الوزارة كما سوف يتم ظهور النتيجة اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بعد اعتمادها لجميع الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الإمارات