نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 حسب رقم القيد و الجلوس جميع المحافظات عبر وزارة التربية والتعليم الليبية

نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024 التي يتشوق إليها الطلاب منذ فترة طويلة، ويأمل الطلاب أن يحققون درجات النجاح التي يحلمون بها منذ بداية انطلاق العام الدراسي، كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية منذ عدة ساعات عن موعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية وفقاً لتصريحات سيادة الوزير الدكتور موسى المقريف، على أن يتم بدء التجهيز لمؤتمر صحفى يضم فريق كبير من قطاع التربية والتعليم، مما يتم الكشف أولاً عن أسماء الطلاب الأوائل،

لقد انهي طلبة وطالبات الاعدادية الليبية امتحاناتهم في 30 من مايو الماضي مما استغرقت فترة التصحيح وقت طويل للغاية وهذا ما زاد حالة التوتر والقلق بقلوب الطلاب وأولياء الأمور، واليوم عبر موقعنا البديل نزف لكم بشرى سارة حول نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024.

نتائج الشهادة الاعدادية الليبية 2024

وزارة التربية والتعليم الليبية تعتمد نتائج الشهادة الاعدادية الليبية للعام الدراسي 203-2024، حيث حددت الوزارة توقيت الاعتماد الرسمي بتوجيهات موسى المقريف وزير التربية والتعليم اليوم الأربعاء 3 يوليو وبعد قليل في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت طرابلس، مما يعتقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة وتقع تلك القاعة في منطقة الهاني، وكشفت بعض المصادر أن المتوقع أن تكون نسب نجاح الطلاب مرتفعة بشكل ملحوظ عن السنوات الماضي، وفور انتهاء الاعتماد إعلان نسب النجاح تتوفر النتائج إلكتروني برقم الجلوس.

رابط استعلام نتائج الاعدادية ليبيا 2024

بالخطوات التي نوضحها لحضراتكم يمكن استخراج النتائج بسهولة بعد رفعها بعد ساعات قليلة وكل ما عليكم اتباع مايلي: