عبر dailymotion.. مسلسل لعبة الحب الحلقة 55 مترجمه على ديلي موشن

مسلسل لعبة الحب الحلقة 55 مترجمه

مسلسل لعبة الحب الذي يقوم ببطولته الفنان السوري معتصم النهار ونور علي وشكران مرتجي وغيرهم وتدور احداثه حول مالك الشاب الثري الذي يصادف سما ويقع في حبها ولكنه يكتشف أنها ظهرت في حياته بسبب اتفاق مع عمته التي تبحث عن عروس له ويقرر الانتقام منها ولكن مع توالي الأحداث ينجذب اليها اكثر ويرتبطا ببعض بشكل أكبر، ومنذ أيام عرضت الحلقة الخامسة والخمسون من المسلسل وشهدت العديد من الأحداث المثيرة حيث تخطط سما لإقامة الاجتماع في منزل مالك لتمنعه من الالتقاء مع نينا ويخبرها مالك بأنه رفض السفر مع نينا الى مرسيليا، وخوفا من المقارنة بينها وبين نينا بعد سماعها مكالمة بين مالك وعمه تدفع سما مالك للذهاب الى نينا مما يجعله يشعر بالغضب والأسف.