تحديث WhatsApp Gold الجبار بلا حظر!!.. مميزات واتساب الذهبي بتحديثات وإضافات مذهلة!.. نزل التطبيق وشوف بنفسك

يقوم مطوري برامج التواصل الاجتماعي التي من بينها الواتساب الذهبي، بتحديث مستمر ودوري على التطبيق، خاصة في حالة تلقي العديد من الشكاوي، بحيث لا يواجه المستخدم أي مشكلات أثناء تصفحه على البرنامج، هذا وأن واتساب الذهبي يعد من الإصدارات الأمنة إلى حد ما، وهو يشغل مساحة صغيرة للغاية يمكنك العمل على تنزيله عبر أجهزة الأندرويد والأيفون،

مميزات واتساب الذهبي الجديد

قبل أن نتعرف معًا على طريقة تحديث واتساب الذهبي، فهناك بعض المميزات التي يمكنك التعرف عليها، وهي كالأتي:-

التطبيق يُتيح خيار الرد الألي والتلقائي للرد على الرسائل المرسلة.

بالإضافة إلى إمكانية تنشيط الوضع الليلي ضمن الإصدار الجديد من واتساب الذهبي والعمل على حل مشكلات السمات التي يوفرها التطبيق.

التطبيق أكثر خصوصية، والمساهمة في إخفاء أخر ظهور للمستخدم.

واتساب الذهبي هو ضد الحظر.

إمكانية تفعيل خاصية منع حذف الرسائل أو النصوص المرسلة.

إيقاف الإشعار الخاص بعرض حالة التنزيل للقصص المتمثلة في الصور والفيديوهات.

إزالة أي رموز تعبيرية بكل سهولة.

تحديث واتساب الذهبي الجديد

كما هو متعارف عليه، فإن واتساب الذهبي لا يوجد له إصدارات عبر جوجل بلاي، وبالتالي يُرجى اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-