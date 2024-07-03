يا سعدهم يا هناهم.. الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2024 وأهم الشروط للحصول عليه و خطوات الاستعلام

الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة، كارت الخدمات المتكاملة هو واحد من الخدمات التي تسعى الحكومة المصرية إلى تقديمها لمساعدة المعاقين في الحصول على المساعدات التي تساعدهم في سداد الاحتياجات الأساسية لهم، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الفئات المستفيدة التي يحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين وأعلنت أيضاً عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفئات المستفيدة حتى يتمكنوا من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

من هم الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة

قد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني في بيان رسمي عن الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة من المعاقين وقد جاءت هذه الفئات على النحو التالي:

المعاقين وأصحاب الإعاقات الجسدية.

المصابين بالتوحد ومتلازمة داون وأعراض طيف التوحد.

المكفوفين وأصحاب النظر الضعيف.

الأشخاص الذين تقل درجة ذكائهم عن 35%.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

ألا يتجاوز عمر أن تقدم الحصول على الكارت عن 60 عام.

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات التي ذكرناها في الفقرة السابقة.

ان يكون المتقدم مصري الجنسية ويعيش على الأراضي المصرية.

لا يكون لدى المتقدم أي دخل ثابت او مصدر للمال.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والتي جاءت على النحو التالي: