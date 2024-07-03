الان ظهرت..نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في ليبيا عبر moe.gov.ly استعلم بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية فى ليبيا الدور الأول برقم الجلوس 2024، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية والتى سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عبر بيان رسمي نشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 ستُعلن قريبًا، وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، كما أكدت الوزارة إمكانية الاستعلام عن هذه النتيجة عبر الإنترنت، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى ليبيا بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس:

اكدت وزارة التربية والتعليم فى ليبيا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول خلال الساعات القليلة القادمة، ولاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في ليبيا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الليبية.

النقر على أيقونة أو رابط “نتائج الشهادة الإعدادية”.

إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المخصصة.

النقر على زر “استعلام” لعرض نتيجة الطالب.

الضغط على أيقونة “الطباعة” الموجودة أعلى الصفحة.

سيتم الحصول على نسخة من شهادة الطالب أو كشف درجاته، والتي ستبين درجة كل مادة دراسية وإجمالي المجموع النهائي للطالب في هذا الصف.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى ليبيا الدور الأول 2024:

بناءً على المعلومات الواردة في البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في ليبيا، والذى تم الإعلان فيه رسمياً عن موعد الإعلان عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية لعام 2024 في ليبيا، سيتم الإعلان عن النتيجة اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طرابلس، سيتم نشر كشوفات النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، والذي من خلاله سيتم إتاحة الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس واسم الطالب.