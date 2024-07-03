جوز ابنك قبل ما يغلى!!.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.. الدهب حصله ايه

مع كم الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة، شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، حالة من الثبات الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم وعقب ارتفاعه أمس بقيمة بلغت 10 جنيهات، هذا وأن الذهب ارتفع في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأثر على حركة البيع والشراء الملحوظة داخل البلاد، نتيجة نقص العملة الأجنبية وغيرها من المؤثرات الاقتصادية الأخرى التي أثرت على المعدن الأصفر.

تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو إلى نحو 3617 جنيه للجرام الواحد.

في حين أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3165 جنيه داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

حتى أن عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو شهد استقرارًا ليُسجل نحو 2713 جنيه.

سعر الجنيه والذهب العالمي في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024

واستقر سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، ليصل قيمته إلى 25320 جنيه وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب داخل محلات الصاغة والبورصات العاملة في الدولة، بينما على المستوى العالمي بلغ سعر الذهب خلال المعاملات الفورية نحو 0.10% ليصل قيمته إلى 2322.58 دولار أمريكي ضمن تعاملات اليوم.