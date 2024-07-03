المرتبات هتزيد والعيشة هتحلو!.. اعتماد جدول السنة المالية الجديدة بزيادات وحوافز لا تُقارن مع أي عام أخر

في إطار قانون المالية العامة برقم 6 لعام 202، بدأت يوم الإثنين الماضي الموافق 1 يوليو 2024 السنة المالية الجديدة لعام 2024-2025، وأكد القانون بأن هذه السنة هي سنة ميلادية بدأ من شهر يوليو على أن تنتهي في أخر شهر يونيو من كل عام، بالإضافة إلى استعراض كافة المخصصات المنوط ها ضمن الأجور وتعويضات العاملين، التي بلغت قيمتها نحو 575 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة.

مخصصات السنة المالية للدولة 2024-2025

وضمن المخصصات التي اعتمدها الدولة، فإن المخصصات المعنية بالأجور والبدلات المالية والعينية الشاملة الوظائف “الدائمة، المؤقتة، النوعية”، وغيرها من المزايا المالية الأخرى بلغت نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه، حتى أن المخصصات الخاصة بالمزايا التأمينية المتمثلة في حصة الحكومة ضمن صندوق التأمين، وصلت قيمتها 66 مليارًا و930 مليون جنيه، يتم العمل على مناقشتها من قبل الحكومة، والعمل على اعتمادها بشكل رسمي.

قيمة المخصصات التأمينية للسنة المالية

وعلى إثرا القانون المتضمن للسنة المالية الجديدة، فإن المخصصات الخاصة بالأجور الإجمالية وكذلك الاحتياطات العامة التي من ينها المتطلبات الإضافية للمرتبات كذلك وصلت مخصصاتها إلى 61 مليار جنيه، على أن تكون كل هذه الأرقام الخاصة بالموازنة الجديدة للدولة تأتي بترجمة أولويات العمل الوطني على مدار الفترة المقبلة، تزامنًا مع الإجراءات الخاصة بالإصلاح المساري للاقتصاد الوطني، والمساهمة إلى حد كبير في تخفيف الأثار الاقتصادية ومواجهة زيادة الأسعار التي بات العديد يشتكي منها بشكل كبير.