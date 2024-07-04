“الناجح يرفع ايده” لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس فقط عبر fany.emis.gov.eg

من المتوقع أن يتم تفعيل لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال ساعات قليلة جداً من الآن، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وجاري الآن العمل على تجهيز كشوفات النتائج ليقوم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتمادها، حيث بدأت الاختبارات في 25 من مايو الموافق السبت، ومنذ انتهاء الاختبارات تزدحم محركات البحث بمعرفة موعد إعلان النتائج الخاصة بكافة التخصصات في الدبلومات الفنية سواء كان الثانوية الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الفندقي لجميع نظم التعليم، سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو تعليم مزدوج أو إعداد مهني، إليكم التفاصيل.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أكثر ما يشغل طلاب مرحلة الدبلومات معرفة لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، ومن خلال هذا الرابط يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، حيث توفر الوزارة على الطالب وولي الأمر إمكانية استخراجها عن طريق رقم الجلوس، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

زيارة موقع الوزارة الرسمي لـ نتائج التعليم الفني أو من هنــا .

أو . ثم النقر على الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار نتائج الدبلومات الفنية.

يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة من حيث رقم الجلوس وتحديد التخصص.

ثم النقر على مربع الاستعلام عن النتائج.

تظهر نتيجة الطالب تحتوي على المجموع الكلي ومجموع كل مادة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

عقب أن تعرفنا على لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ننتقل إلى توضيح أهم الأسئلة المتعلقة بالنتائج وهي معرفة تنسيق الدبلومات الفنية، والجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات يتم فتح باب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة من تنسيق المراحل الثلاث، ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالكليات في حالة إجراء المعادلة الخاصة بكل كلية بشرط الحصول على الحد الأدنى لتلك الكلية، بينما الالتحاق بالمعاهد العليا لا يحتاج إلى معادلة يكفي فقط الحصول على الحد الأدنى لهذا التخصص.