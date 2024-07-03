“مبروووك النجااااح” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 بالاسم فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.imtihanat.com

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية بيانا أعلنت فيه عن موعد اعتماد وظهور النتائج لامتحانات الدور الأول لهذا العام 2024، حيث تم نشر البيان الرسمي للوزارة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات، وإليكم تفاصيل الإعلان ورابط الاستعلام عن النتائج الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

منذ انتهاء فترة الامتحانات للدور الأول لهذا الموسم الدراسي 2023 – 2024، وآلاف من الطلبة والطالبات يترقبون إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 بشغف، والآن وبعد طول انتظار حان وقت اعتماد النتيجة والاعلان عنها، حيث من المقرر أن يتم إعلان النتائج ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 وبالتحديد في الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث يعلن وزير التربية والتعليم نسب الحضور، وإجمالي نسب النجاح للطلبة والطالبات بشكل عام، ونسبة النجاح بكل مادة، كما سيتم أيضاً الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية الليبية، ثم يتم تفعيل رابط إعلان النتيجة الإلكتروني، ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجته بوضع رقم الجلوس ورقم القيد الخاص به بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 التي ستظهر خلال ساعات قليلة جداً، يمكن اتباع الخطوات التالية: