زيادة جديدة في الأسعار!!.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، التي بدأ من يوم الإثنين الماضي الموافق 1 يوليو 2024، فضلاً عن أن قيمة الدعم المقررة لكل مواطن بلغت 50 جنيهًا على بطاقات التموين، في حين أن هذه القيمة يتم صرفها حتى الـ 4 أفراد، بينما الفرد الخامس يحصل على دعم 25 جنيهًا، بالإضافة إلى أن الزيادة المقررة لم يتم تطبيقها حتى الآن، وجاري العمل على فرض رقابة مشددة على جميع الأسواق والمحلات المتخصصة في صرف السلع التموينية.

صرف السلع التموينية دون زيادة

وأكدت وزارة التموين، أن صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات المقررة يكون بقيمة الدعم المخصصة لكل مواطن، بما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع التي يتم العمل على توزيعها على جميع المستفيدين والمشتركين في هيئة التموين، دون زيادة جديدة في الأسعار، بالإضافة إلى أن الوزارة شكلت حملات رقابية على كافة المحلات والمتاجر المخصصة لبيع السلع التموينية.

منظومة “سيستم” الإلكترونية

وتعد منظومة الصرف الخاصة بالسلع التموينية معتمدة ضمن نظام “سيستم” إلكتروني، من أجل التحكم على كافة السلع المدعمة، والعمل على ضبط السوق السوداء التي ازدادت في الآونة الأخيرة، حتى أن نظام الصرف المقرر يرتبط إلى حد كبير بنظام مراقبة المخازن، وهذا المنظومة تم تفعيلها مؤخرًا ونجحت بشكل كبير في أربع محافظات، على إثرها يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال السلع المتمثلة في السكر والزيت والمكرونة.