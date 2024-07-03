“ع اد ايدك ويستاهل فلوسه”.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G أرخص هاتف يدعم 5G بتصميم متطور وأداء عصري

قامت شركة أوبو الصينية بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo A79 5G، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في إصدارها للهواتف الذكية عالميا، حيث جاء الهاتف بتصميم مميز وأداء احترافي، مما يجعلة الاختيار الأمثل لمستخدمي هذه الفئة من الهواتف الذكية، حيث يعد هذا الهاتف من الفئة الاقتصادية العليا، وسوف نقوم بالتعرف على التفاصيل الخاصة بالهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

بعد أن قامت شركة أوبو بالكشف عن هاتفها الجديد Oppo A79 5G نجد أن الهاتف يأتي بمواصفات متطورة، كما نجد أنه واحد من أرخص الهواتف التي أصدرتها أوبو، حيث أنه يدعم شبكات الجيل الخامس، وسوف نقوم بالتعرف على مواصفات الهاتف، وهي كما يلي:

يدعم هاتف أوبو وجود شريحتين من نوع nano sim.

يأتي الهاتف بأبعاد 79.9×7.6×165.6 ملم.

يبلغ وزن الهاتف حوالي 193 جرام.

يدعم الهاتف وجود الشبكات G2, 3G, 4G, 5G.

اما مقاومة الماء الهاتف طارد لقطرات الماء.

كما يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD.

قياس الشاشة 6.7 بوصة.

بالإضافة إلى أن دقة الهاتف تصل إلى 1080×2400 بيكسل.

أما مساحة التخزين 128، 256جيجا مع 8 جيجا رامات.

يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية.

يأتي معالج من نوع ميدياتك ثماني النواة، النوعين الاقوي من نوع cortex.

دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر، بالإضافة إلى المعالج الرسومي Mali-G57.

يأتي البلوتوث بإصدار 5.3.

تأتي بكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة الأولي: تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل أما الثانية: 2 ميجا بيكسل للتصوير العميق.

يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بيكسل،30 إطار / ثانية.

كما يدعم التصوير بدقة 720 ميجا بيكسل 30,120 إطار/ ثانية.

الصوت ستريو.

بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي ببطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي.

نظام التشغيل اندرويد 13.

يدعم الهاتف الفتح عن طريق التعرف على الوجه، كما يدعم وجود بصمة الاصبع.

كما يدعم أيضا منفذ السماعات 3.5مللي.

سعر هاتف Oppo A79 5G

تختلف القيمة السعرية لهاتف Oppo A79 5G باختلاف الدولة كالأتي: