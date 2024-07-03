“ظهرت الآن” نتائج الثانوية العامة الامارات 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.moe.gov.ae.. أسماء أوائل الصف الثاني عشر

منذ أيام قليلة تم الانتهاء من أداء اختبارات إحدى أهم المراحل التعليمية وهي الثانوية العامة في الإمارات، وتم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح، وتبعاً إلى آخر التحديثات التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم في الإمارات أن نتائج الثانوية العامة الامارات 2024 سيتم الإعلان عنها في يوم الأربعاء الموافق الثالث من يونيو في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وعلى كافة الطلاب الاستعداد التام لاستقبال النتائج كما علينا أن نوضح أن النتائج لهذا العام جاءت مبشرة ومرتفعة عن الأعوام السابقة.

أسماء أوائل نتائج الثانوية العامة الامارات 2024

قبل أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الامارات 2024، تم إعلان اسماء الأوائل للصف الثاني عشر، وجاءت أسماءهم على النحو الآتي:-

حصلت على المركز الأول الطالبة مريم عبيد راشد من مدرسة أم المؤمنين في إمارة الفجيرة.

بينما في المركز الثاني حصل الطالب عبدالله محمد مخيمر من مدرسة رأس الخيمة للبنين.

أما في المركز الثاني حصلت الطالبة علياء حسن حسن درويش من مدرسة الهمهام في رأس الخيمة.

بينما أوائل الثانوية في مدارس التكنولوجيا الخاصة حصل الطالب وليد خالد الأسدي على المركز الأول من مدرسة الدولية.

بينما المركز الثاني حصلت الطالبة ورد عمر محمود من مدرسة التسامح في أبو ظبي.

وفي المركز الرابع الطالب مايد من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة.

استعلام نتائج الثانوية العامة الامارات 2024

خلال الدقائق القادمة سيتم توفير نتائج الثانوية العامة الامارات 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي اتبع الآتي للاستعلام عن النتائج: