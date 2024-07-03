“أفضل 10 شفرات للمحترفين” تنزيل شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA SAN ANDREAS (دبابات + أسلحة + طائرات + سيارة تطير + نساء + عدم الموت)

تنزيل شفرات جاتا سان اندرس، لعبة جاتا ضمن ألعاب الفيديو الشهيرة التي استحوذت على شهرة كبيرة منذ سنوات طويلة، وفي الفترة الأخيرة تم إضافة العديد من التحديثات إلى اللعبة بهدف عودة المتعة والحماس لها مرة أخرى، وتتميز اللعبة بوجود شفرات تضيف لمسة من الجنون والإثارة، لذا نجد أن اللاعبين يرغبون دائما في التعرف على أفضل الشفرات التي تساعدهم في أن يكونوا محترفين في اللعبة.

تنزيل شفرات جاتا سان اندرس

إذا كنت ضمن الباحثين عن تنزيل شفرات جاتا سان اندرس الحديثة فنوفر لك مجموعة مميزة من أفضل الشفرات، التي قد تساعدك في الحصول على المزيد من الاسحلة والسيارات والصحة اللانهائية والقفزة المدمرة، والعضلات والنساء، وغيرها:-

شفرة القفز الخارقة: KANGAROO.

شفرة لتغيير لون البشرة: STILLLIKEDRESSINGUP.

تفعيل شفرة الصحة: ASPIRINE.

لتفعيل شفرة العضلات BUFFMEUP.

شفرة الذخيرة المكتملة: FULLCLIP.

شفرة الضربة القوية القاضية: BSXSGGC.

للحصول على سيارة تطير أكتب شفرة: BSXSGGC.

الشفرة التالية CQZIJMB لطيران سيارة Bloodring Banger.

للحصول على الأسلحة استخدم الشفرات الآتية: LXGIWYL – UZUMYMW – PROFESSIONALSKIT.

مطاردة الشرطة (6 نجوم) شفرة: BRINGITON.

رفع قدرة اللاعب على التحمل لأقصى حد: VKYPQCF.

لتسريع حركة اللعبة باستخدام شفرة: SPEEDITUP.

لتبطيء حركة اللعبة باستخدام شفرة: SLOWITDOWN.

شفرة التحكم في جميع الأسلحة بمهارة عالية: PROFESSIONALKILLER.

قيادة جميع السيارات بمهارة عالية: NATURALTALENT.

ثيم النينجا بشفرة: NINJATOWN.

أفضل شفرات جاتا 5 للموبايل

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