ظهرت “برقم القيد والاسم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا بجميع المحافظات الليبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا ، انتهت وزارة التربية والتعليم الليبية من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الطلاب امتحانات الوزارية الخاصة بالشهادة الاعدادية في جميع المحافظات الليبية، والتي تعلن جميعها على رابط موحد تابع إلي وزارة التربية والتعليم الليبية والتي بدورها قامت بالأمس، بإقامة المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نسب نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادبة على الهواء مباشر على قناة ليبيا التعليمية، واليك تفاصيل الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا

حددت وزارة التربية والتعليم الليبية يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو موعد لإعلان نتيجة التعليم الأساسي بجميع مناطق سواء الشرقية أو الغربية ، وطرح الرابط الرسمي المعتمد الذي يمكنك من خلاله الحصول على نتيجتك أونلاين الخاص بالمحافظات التالية “مصراتة , الزاوية , سبها, البيضاء, الخمس, زليتن, صبراتة, غريان, سرت, اجدابيا, درنة, طبرق, ترهونة, الكفرة, القبة, الجوف, بني وليد, المرج, نالوت, رأس حسن, صرمان, تاجوراء, تاورغاء, يفرن, زوارة, الجميل‎‎, شحات‎‎, أوباري‎‎, الجديد‎‎, ودان‎‎, العقيلة, الأبيار‎‎, النوفلية‎‎, مرزق‎‎, البريقة, هون‎‎, جالو‎‎, سلوق‎‎, راس لانوف‎‎, أم الرزم‎‎, براك‎‎, قمينس‎‎, الأصابعة, الزنتان, الجفرة, مزدة” وهو رابط الرسمى التابع إلي الوزارة إليك خطوات الاستعلام من خلاله.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية طرابلس

تابع المؤتمر الصحفي الخاص بوزير التربية والتعليم الليبيى والذي سوف ينقل عبر قناة ليبيا التعليمية من خلال ترددها التالية :

القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)

تردد قناة ليبيا التعليمية : 12303 ،

الاستقطاب أفقي (H)‏.

والآن يمكنك الاطلاع على النتيجة الشهادة الاعدادية للمنطقة الشرقية والغربية عبر الرابط الالكترونى برقم الجلوس والقيد بالخطوات التالية: