“من هنا رابط مباشر ADLL”.. التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تجري مؤخرا عمليات البحث من قبل المواطنين الجزائريين حول معرفة الرابط الخاص بالتسجيل في سكنات عدل 3، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، وتعتبر سكنات عدل من برامج الدعم الهامة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية تيسيرا على المواطنين للحصول على وحدة سكنية متميزه ذات طابع حديث، وخاصة فئة الشباب و المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن وحدة سكنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك قامت وزارة السكن الجزائرية بالإعلان عن توفير وحدات في سكنات عدل 3، وفق بعض الشروط والخطوات التي يجب إتباعها في الراغبون في الحصول على وحدة سكنية نوضحها في سياق التقرير التالي.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

لكي يتمكن المواطن الجزائري من الحصول على وحدة سكنية في برنامج سكنات عدل 3 أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا أنه يوجد بعض الخطوات حتى يتمكن من تسجيل الدخول نوضحها في النقاط التاليه:

اولا: زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوكالة عدل الجزائرية.

ثانيا: الولوج إلى الصفحة عن طريق تسجيل الدخول بكتابه اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

ثالثا: يقوم المواطن بكتابة رقم الضمان الاجتماعي.

رابعا: ملئ إلاستمارة الموضحة بالبيانات الخاصة بالمتقدم والتأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: النقر على الايقونة الخاصة بكلمة إرسال ثم تقوم الحكومة الجزائرية والجهات المختصه بالرد على المواطن بعد دراسة جميع الاوراق.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

اعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن بعض الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل المواطنون الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 وتلك الشروط هي: