“برقم القيد والجلوس” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 عبر لينك مباشر .natega4dk.net

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، والتي سوف يتم الآن الإعلان عنها في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت ليبيا وذلك وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة التعليمي الليبية بالأمس ، وسوف نقدم اليكم الآن جميع الروابط الرسمية للاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة في ليبيا عبر هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

امتحن اكثر من 200 الف طالب وطالبة في امتحانات المرحلة الاعدادية بدولة ليبيا والذين بدوا للتو في الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية، والتي تعلن رسميا اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن موعد انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد وإعلان نسب نجاح المرحلة الاعدادية اليوم والتي يرئاسها وزير التربية والتعليم الليبي اليوم في تمام الثانية عشر ظهر ، وفور انتهاء وقت المؤتمر وإعلان نسب النجاح سوف يتم رفع النتائج إلكترونيا على المواقع المتخصصة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

نتابع مع طلابنا اليوم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 التي على الفور تكون متاحة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص باعلان النتيجة ، واليك خطوات الاستعلام من خلاله :