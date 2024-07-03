استعلم مباشرة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر رابط fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مصر عن خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، ويكون ذلك عبر استخدام محرك البحث الشهير “جوجل”، يسعى العديد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية في مختلف الشعب مثل الصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي، إلى معرفة كيفية الوصول إلى نتيجة الدبلومات برقم الجلوس للعام 2024، يأتي هذا الاهتمام بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول في مختلف المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

تم اطلاق بوابة التعليم الفني من قبل وزارة التربية والتعليم مع اعلان نتائج الثانوية الفنية، وتنتهي عملية التصحيح قريبًا، بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، سيتم نشر رابط الاستعلام عن درجات الامتحانات على الصفحة الرسمية للوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام بسهولة.

ادخل إلى رابط موقع بوابة التعليم الفني. اختر إحدى مراحل التعليم الثانوي (تجاري، صناعي، زراعي، فندقي). أضف رقم جلوس الطالب أو الطالبة. اضغط على علامة البحث أو الاستعلام. تظهر أمامك درجات الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل الوزارة، تترقب آلاف الطلاب والطالبات النتيجة بفارغ الصبر، حيث ينتظرون معرفة تقييماتهم في الامتحانات التي أدوها بجد واجتهاد خلال العام الدراسي، من المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة وعبر الرسائل النصية القصيرة للطلاب وأولياء الأمور، ندعو جميع الطلاب إلى الهدوء والصبر وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والانتظار بفارغ الصبر للحظة الكشف عن النتيجة النهائية التي ستحدد مستقبلهم الأكاديمي.

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