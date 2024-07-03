إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم.. حقيقة أم شائعة

إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم، تداولت على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الفائتة خبر الغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بداية من يوم الجمعة القادم، وقد جاء هذا الخبر بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بدءا من الساعة العاشرة مساء من أجل التخفيف من أحمال الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية جزء منها، ولكن هل ذلك الخبر حقيقي أم أنه مجرد شائعة يأمل المواطنين في تحقيقها.

إلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم

انتشر خبر صدور قرار وزاري يفيد بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم بالتزامن مع تطبيق قرار غلق المحال التجارية الجديد، وقد قامت رئاسة الوزراء بتوضيح حقيقة ذلك الخبر للمواطنين مؤكدة على أنه لم يتم إصدار أي قرار من الوزارة في هذا الشأن وأن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يتم وفقا لقوانين ثابتة ولا يتم فرضها أو إلغائها بقرار يتم تحديده، وبناء على ذلك فإن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر دون إلغاء، وقد وجهت الوزارة نصيحتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات مع تحري الدقة في المعلومات من المصادر الرسمية لها.

موعد التوقيت الصيفي والشتوي بمصر

وفقا للقانون رقم 24 الصادر من رئاسة الوزراء لينة 2023، ينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الاخيرة في شهر أبريل وحتى آخر يوم خميس في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تغيير التوقيت وفقا لما يتم اتباعه في الجمهورية بمقدار 60 دقيقة، وبناء على ذلك فإننا على موعد مع انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر القادم.