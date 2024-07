“لا غنى عنها للأطفال”.. عودة قوية لقناة بطوط آخر شقاوة 2024 على نايل سات وعرب سات!

تعد قناة بطوط من أشهر قنوات الأطفال التي ترغب الكثير من الأمهات في وجودها على شاشة التلفاز من أجل صنع تجربة ممتعة للطفل، فهي تعرض الأغاني والأفلام وبعض المعلومات التي تتضمنها الأناشيد، كما أنها تمد الأطفال بأخلاق فضيلة ومثل عليا، ولذلك نقدم تردد القناة للتمكن من المشاهدة بأعلى جودة ممكنة، والمميز في قناة بطوط أنها تعمل على عرض محتواها طوال اليوم الـ24 ساعة، لذلك فيمكن متابعتها في أي وقت وبكل سهولة ومن أشهر الأفلام التي تعرضها Beauty and the Beast, The Croods, Treasure PLANET.

تردد قناة بطوط على النايل والعرب سات

يمكنك تثبيت تردد القناة عن طريق إدخال بعض البيانات التي أعلنت الصفحات الرسمية الخاصة بها والتي تتمثل في كل ما يلي:

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11494 .

الاستقطاب: أفقي H .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

طريقة ضبط التردد على التلفاز

بعد التعرف على البيانات التي يجب إدخالها عند ضبط التردد فإليكم خطوات ضبطه بكل سهولة دون تضييع وقت أو تكلفة بعمل التالي: