“كم الفارق” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم والبنوك المصرية أخر تحديث

في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب على معرفة أسعار العملات، ارتفعت عمليات البحث الأخيرة من قبل التجار والمستثمرين لمعرفة سعر الريال السعودي في السوق السوداء، وكذلك في البنوك المصرية، وفي هذا السياق، سُجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 مستوى استقرار جديدًا في بداية التعاملات اليومية، وبحسب التقارير، فإن الريال السعودي يتداول مقابل الجنيه المصري بسعر ثابت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

يثير اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين معرفة سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 وفي تحديثات أخيرة، جاءت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

(ريال سعودي) السعر (جنيه مصري) 1 12.95 5 64.75 10 129.5 25 323.75 50 647.5 100 1,295 150 1,942.5 200 2,590 250 3,237.5 300 3,885 500 6,475 700 9,065 1000 12,950

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 استقرار نسبيا، وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الرائدة، والتي جاءت كالتالي:

بنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 12.85 جنيه 12.89 جنيه البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه 12.88 جنيه بنك مصر 12.85 جنيه 12.88 جنيه بنك الإسكندرية 12.85 جنيه 12.88 جنيه بنك الإسكندرية 12.85 جنيه 12.88 جنيه البنك التجاري الدولي CIB 12.79 جنيه 12.88 جنيه مصرف أبو ظبي التجاري 12.54 جنيه 12.88 جنيه بنك البركة 12.79 جنيه 12.88 جنيه بنك قناة السويس 12.77 جنيه 12.86 جنيه

يظهر أن الريال السعودي يتراوح في البنوك المصرية ما بين 12.54 جنيه إلى 12.89 جنيه للبيع، ويعتبر بنك مصرف أبو ظبي التجاري هو صاحب أقل سعر للشراء على الإطلاق بين البنوك المدرجة.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تعد توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري محور اهتمام كثير من الأشخاص في السوق النقدي، وتعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل، منها الوضع الاقتصادي للبلدين وتطورات الأسواق العالمية، ومن المهم أن يتابع المستثمرون والمتداولون هذه التوقعات لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.